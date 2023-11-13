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Гладков назвал фейком сообщения о диверсантах на УАЗ с литерой Z у Шебекино

Анна Назайкина
10:38 13.11.2023
По словам главы региона, эти данные пытаются разогнать для увеличения аудитории.
© Видео: gladkov_vv, VK © Фото: gladkov_vv, vk.com
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания правительства региона опроверг сообщения об утреннем происшествии с украинскими боевиками, которые якобы нанесли на свой УАЗ литеру Z.

Как утверждал Mash, диверсанты предприняли попытку прорваться на территорию региона этим утром. По данным Telegram-канала, члены ДРГ хотели выдать себя за российских военнослужащих, однако их удалось вычислить и ликвидировать рядом с Шебекино. Отмечалось, что со стороны ВС РФ обошлось без жертв.

«То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории, да?» - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что ряд интернет-СМИ пытаются разогнать недостоверную информацию. В сложных ситуациях возникают заинтересованные лица, которые стремятся извлечь из них выгоду для своих изданий, заключил он.

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