Гладков назвал фейком сообщения о диверсантах на УАЗ с литерой Z у Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания правительства региона опроверг сообщения об утреннем происшествии с украинскими боевиками, которые якобы нанесли на свой УАЗ литеру Z.
Как утверждал Mash, диверсанты предприняли попытку прорваться на территорию региона этим утром. По данным Telegram-канала, члены ДРГ хотели выдать себя за российских военнослужащих, однако их удалось вычислить и ликвидировать рядом с Шебекино. Отмечалось, что со стороны ВС РФ обошлось без жертв.
«То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории, да?» - сказал он.
Глава региона подчеркнул, что ряд интернет-СМИ пытаются разогнать недостоверную информацию. В сложных ситуациях возникают заинтересованные лица, которые стремятся извлечь из них выгоду для своих изданий, заключил он.