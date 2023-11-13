Экипажи «Солнцепека» задали жару украинским боевикам в зоне СВО

Температура в месте попадания снаряда крайне высокая. Тяжелые огнеметные системы уничтожают неприятеля даже в бетонных укреплениях.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» наносит удары по противнику. В месте поражения температура составляет несколько тысяч градусов. И это не единственный поражающий фактор.

«Перепад давления. И повышается температура до 1 000 и больше 1 000 градусов, соответственно, выжить там, даже в бетоне, даже если одна ракета упала, возможности у противника не будет», - рассказывает командир ТОС «Солнцепек» с позывным Белый.

Изначально ТОС предназначена для поражения больших площадей. Одна такая машина может накрыть 40 тысяч квадратных метров. Но на СВО огнеметчики научились бить точечно, более эффективно поражая назначенные цели и не расходуя лишний боекомплект.

Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки «Восток» из Забайкалья со своей машиной с самого начала специальной военной операции. На броне игрушка-носорог. Говорят, символизирует мощь ТОС.

Каждый день специальной военной операции для бойцов - это бесценный опыт. Например, постоянно совершенствует защиту машины от дронов-камикадзе. Видно, изначально на машине была установлена сетка-рабица, потом поставили более крупную решетку. Тыл установки защитили цепями. Во-первых, любая другая защита бы выгорела во время боевой работы, во-вторых, так легче заряжать снаряды.

Военнослужащий с позывным Белый все время с собой возит баян. Он прошел с ним Сирию. Теперь помогает расслабить товарищей.

«Все командировки у меня с баяном. Соответственно, чтоб для души, чтоб душой отдохнуть. Посидел, поиграл, людей возле себя собрал», - говорит Белый.

Командир подразделения боевые награды вручает непосредственно на передовой. И в честь Дня войск РХБЗ поздравляет сослуживцев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.