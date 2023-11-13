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Forbes: Украина перейдет с западных обратно на советские танки

Владимир Рубанов
10:38 13.11.2023
Союзники Украины выбрали один из самых простых способов подарить танки украинским военным: заплатить чешской фирме CSG Defense за то, чтобы она модернизировала Т-72М.
Forbes: Украина перейдет с западных обратно на советские танки
© Фото: Matthias Merz, dpa, Global Look Press
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Запад усомнился в дальнейших возможностях поставлять Киеву современные танки. Украинцы потеряли как минимум 11 своих Leopard 2 и рассчитывают получить еще 14 в качестве замены в следующем году, пишет Forbes. Еще 14 бывших британских Challenger 2 и 21 американский M-1 Abrams дополняют украинский арсенал современных танков западного образца. Даже если учесть 200 слабозащищенных танков Leopard 1, которые получит Украина, общий парк западных танков в конечном итоге может составить 350.

А ведь именно столько танков Украина теряет за год, пишет издание. Хотя США могут в конечном итоге предложить больше М-1, нет никаких признаков того, что Германия или какой-либо другой пользователь Leopard 2 готов отдать дополнительные. Так что Киеву, вероятно, придется получать танки откуда-то еще.

Союзники Украины выбрали один из самых простых способов подарить танки украинским военным: заплатить чешской фирме CSG Defense за то, чтобы она взяла Т-72М, заменила двигатели и часть электроники, установила динамическую броню. Их переименуют их в Т-72ЕА и отправят.

В прошлом месяце Дания пообещала передать Украине не менее 15 Т-72ЕА в рамках пакета помощи стоимостью 520 миллионов долларов, который также включает боевые машины пехоты БМП-2, инженерные машины, беспилотники и боеприпасы.

В результате этого обязательства Киев получил всего 105 единиц Т-72ЕА. Ранее в этом году США и Нидерланды внесли свой вклад в закупку 90 модернизированных танков. В странах бывшего Варшавского договора по всей Европе хранятся сотни старых Т-72М. Каждый из них является кандидатом на обновление до EA.

Т-72ЕА «решает некоторые основные проблемы оригинального Т-72, ​​особенно в области огневых возможностей, мобильности и защиты», заявили в CSG Defense. В ходе модернизации старый 780-сильный дизельный двигатель заменяется на 840-сильную модель, устанавливаются новые радиостанции и современный тепловизор, а также добавляются слои динамической брони.

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