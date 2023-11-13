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WP: ХАМАС планировал глубокие атаки, чтобы вовлечь в конфликт другие страны

Владимир Рубанов
10:01 13.11.2023
Целью второго этапа были крупные израильские города и военные базы с надеждой спровоцировать насилие на Западном берегу и за его пределами, сообщили источники газеты.
WP: ХАМАС планировал глубокие атаки, чтобы вовлечь в конфликт другие страны
© Фото: IMAGO, Mahmoud Issa, Global Look Press
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Палестинская радикальная группировка ХАМАС намеревалась в случае успешного нападения на юг Израиля утром 7 октября продвинуться вглубь страны к более крупным городам. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников разведки и служб безопасности четырех западных и ближневосточных стран.

Целью второго этапа были крупные израильские города и военные базы с надеждой спровоцировать насилие на Западном берегу и за его пределами, сообщили источники. На это якобы указывают доказательства, собранные после 7 октября.

Первые улики были найдены на телах убитых боевиков: карты, рисунки, записи, а также оружие и снаряжение, которые они несли. Пять недель спустя проясняются контуры более широкого плана ХАМАС, который, по мнению аналитиков, был направлен не только на убийство и захват израильтян, но и на то, чтобы разжечь широкий конфликт, который охватит весь регион.

Данные свидетельствуют о намерении организаторов атаки нанести удар исторического масштаба в ожидании, что эти действия группы вызовут подавляющий ответ Израиля, который спровоцирует масштабный конфликт при участии арабских стран Ближнего Востока. По словам официальных лиц, у некоторых боевиков было достаточно продовольствия, боеприпасов и оборудования, чтобы их хватило на несколько дней. Они получили инструкции продолжать движение вглубь Израиля, если первая волна атак увенчается успехом, нанося удары по более крупным израильским городам.

Одно подразделение якобы имело разведывательную информацию и карты, свидетельствующие о намерении продолжить наступление до границы Западного берега. По мнению аналитиков, ХАМАС тщательно планировал и готовился к резне израильских гражданских лиц в таких масштабах, которые с высокой вероятностью могли спровоцировать правительство Израиля на отправку войск в сектор Газа. Действительно, лидеры движения публично выразили готовность принять тяжелые потери, потенциально включая гибель многих мирных жителей Газы.

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