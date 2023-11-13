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Наводчик Гайнанов уничтожил два полевых склада ВСУ

00:16 13.11.2023
Наводчик Никита Гайнанов двумя выстрелами из гаубицы «Мста-Б» поразил два склада боевиков, а сапер-доброволец Василий Акбаев не позволил противнику преодолеть линию обороны.
Наводчик Гайнанов уничтожил два полевых склада ВСУ
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Никита Гайнанов, рядовой, наводчик гаубицы «Мста-Б»

Рядовой Никита Гайнанов выполнял задачи по уничтожению укрытий противника в глубине его обороны. Находясь на замаскированной позиции расчет гаубицы уничтожил три пункта временной дислокации противника. Точный артиллерийский огонь позволил не допустить скопление резервов и перехода противника в наступление.

© Минобороны России

Постоянно меняя позицию расчет, в составе которого действовал рядовой Никита Гайнанов, получил задачу ударить по полевым складам с боеприпасами противника. Грамотно и четко Гайнанов навел орудие и двумя снарядами поразил два склада с боеприпасами. Благодаря четким и оперативным действиям расчета противник лишился резерва боеприпасов, а российские мотострелки при поддержке артиллерии значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на занятых позициях.

Василий Акбаев, сапер отряда «Барс-2»

При обороне населенного пункта сапер 2-го отряда Российского добровольческого движения «БАРС» Василий Акбаев устанавливал минно-взрывные заграждения на опасных направлениях. Под огнем украинских боевиков лично проводил минирование переднего края обороны.

© Минобороны России

Отряды украинских националистов, предприняли попытку прорвать оборонительные позиции добровольцев. В ходе отражения атаки, Василий Акбаев, действуя в составе расчета АГС-17, первым выстрелом из автоматического гранатомета поразил передвижной минометный расчет противника, продолжая вести огонь, уничтожил еще трех боевиков. Благодаря его профессиональным действиям и отваге добровольцев занятый рубеж был удержан, противник понес существенные потери в живой силе и технике.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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