Наводчик Гайнанов уничтожил два полевых склада ВСУ

© Минобороны России

Постоянно меняя позицию расчет, в составе которого действовал рядовой Никита Гайнанов, получил задачу ударить по полевым складам с боеприпасами противника. Грамотно и четко Гайнанов навел орудие и двумя снарядами поразил два склада с боеприпасами. Благодаря четким и оперативным действиям расчета противник лишился резерва боеприпасов, а российские мотострелки при поддержке артиллерии значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на занятых позициях.

Василий Акбаев, сапер отряда «Барс-2»

При обороне населенного пункта сапер 2-го отряда Российского добровольческого движения «БАРС» Василий Акбаев устанавливал минно-взрывные заграждения на опасных направлениях. Под огнем украинских боевиков лично проводил минирование переднего края обороны.