Наводчик Гайнанов уничтожил два полевых склада ВСУ
Наводчик Никита Гайнанов двумя выстрелами из гаубицы «Мста-Б» поразил два склада боевиков, а сапер-доброволец Василий Акбаев не позволил противнику преодолеть линию обороны.
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В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
Никита Гайнанов, рядовой, наводчик гаубицы «Мста-Б»
Рядовой Никита Гайнанов выполнял задачи по уничтожению укрытий противника в глубине его обороны. Находясь на замаскированной позиции расчет гаубицы уничтожил три пункта временной дислокации противника. Точный артиллерийский огонь позволил не допустить скопление резервов и перехода противника в наступление.