Индонезия содрогнулась от землетрясения магнитудой 5,2

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В Индонезии случилось землетрясение магнитудой 5,2. Об этом уведомил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

На сайте центра указано, что эпицентр толчков находился в 32 километрах к северу от индонезийского города Купанг, население которого составляет 282 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В Индонезии очень высокая сейсмическая активность, по данным Геологической службы США за период с 1901 по 2017 годы в регионе было зафиксировано более 150 землетрясений магнитудой больше 7. Это связано с тем, что территория Индонезии находится на стыке нескольких литосферных плит.