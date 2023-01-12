Починить линии связи под обстрелом: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Сержант Игорь Алексеев действовал в составе подразделения и выполнял задачу по обороне опорного пункта. В ходе боестолкновения с украинскими боевиками Игорь, действуя смело и уверенно, открыл огонь по националистам, которые начали атаковать позиции российских подразделений, и тем самым сковал действия противника, снизив темпы его наступления.

Радикалы начали обстреливать позиции сержанта Алексеева из минометов. В результате разорвавшегося рядом снаряда Игорь был контужен, однако не покинул бой и, самостоятельно покинув зону обстрела, продолжил вести огонь по неприятелям.

По итогам боестолкновения украинские боевики, понеся существенные потери, вынуждены были отступить. Благодаря храбрости и профессионализму сержанта Игоря Алексеева задача по ведению обороны опорного пункта была выполнена.