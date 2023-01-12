Починить линии связи под обстрелом: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащие ВС РФ эффективно выполняют задачи по устранению вооруженных формирований украинских националистов и пресекают деятельность вражеских ДРГ.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных сил России. Военные проявляют самоотверженность, героизм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
Сержант Игорь Алексеев