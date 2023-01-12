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Починить линии связи под обстрелом: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 12.01.2023
Военнослужащие ВС РФ эффективно выполняют задачи по устранению вооруженных формирований украинских националистов и пресекают деятельность вражеских ДРГ.
Починить линии связи под обстрелом: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных сил России. Военные проявляют самоотверженность, героизм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Сержант Игорь Алексеев

© Минобороны РФ

Сержант Игорь Алексеев действовал в составе подразделения и выполнял задачу по обороне опорного пункта. В ходе боестолкновения с украинскими боевиками Игорь, действуя смело и уверенно, открыл огонь по националистам, которые начали атаковать позиции российских подразделений, и тем самым сковал действия противника, снизив темпы его наступления.

Радикалы начали обстреливать позиции сержанта Алексеева из минометов. В результате разорвавшегося рядом снаряда Игорь был контужен, однако не покинул бой и, самостоятельно покинув зону обстрела, продолжил вести огонь по неприятелям.

По итогам боестолкновения украинские боевики, понеся существенные потери, вынуждены были отступить. Благодаря храбрости и профессионализму сержанта Игоря Алексеева задача по ведению обороны опорного пункта была выполнена.

© Минобороны РФ

Гвардии прапорщик Дмитрий Бочарников

Гвардии прапорщик Дмитрий Бочарников, находясь в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий, выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы ВС РФ.

Вооруженные формирования украинских националистов начали наступление на позиции российской БТГ, в результате чего часть техники связи и линий связи были повреждены.

Несмотря на массированные удары артиллерией боевиков по переднему краю рубежа обороны российского подразделения, Дмитрий лично восстанавливал проводную связь между командно-наблюдательным пунктом батальона и взводными опорными пунктами.

Действуя мужественно и решительно, Бочарников развернул штатные средства связи и восстановил канал связи, что позволило российским военнослужащим нанести огневое поражение противнику, подавить его артиллерийские средства и отразить атаку.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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