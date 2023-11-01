Армия Взгляд «Орлана»: как беспилотники помогают читать СМС противника Владислав Кустов В районе Клещеевки в ДНР наши военные уничтожили укрепления ВСУ. Артиллеристам помогли с наведением расчеты беспилотников. Но бывает и так, что координаты цели противник сообщает сам - для этого достаточно одного СМС. Бойцы радиоэлектронной разведки не только глушат связь врага, но и перехватывают их сообщения, часто - зашифрованные. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На Южно-Донецком направлении бойцы готовятся к очередному рейду радиоэлектронной разведки. Будут выявлять наличие абонентов сотовой связи на линии боевого соприкосновения, распознавать сим-карты, принадлежащие боевикам. И многого для этого не нужно, достаточно выносного пункта управления и «Орлана-10» в небе. В боевых условиях противнику приходится пользоваться мобильной связью. Когда наши войска радиоэлектронной борьбы глушат их рации, в ход идут простые СМС. Но современная российская техника может вмешаться в процесс передачи сообщений - перехватить или полностью заглушить. «[Обсуждают] какие-то бытовые вопросы, бытовые проблемы. То есть, не хватает этого, не хватает того, подвези БК (боекомплект - прим. ред.), проблемы со связью. Наша специфика в том, чтобы сорвать, дезорганизовать управление войсками противника. Нарушить все виды связи: радиосвязь, сотовую, спутниковую связь и так далее», - говорит командир тактической группы войск РЭБ с позывным «Отрада». «Мне сверху видно все» - это не только про местность, которую наши изучают с неба, но и про то, что глазами не увидишь. Бойцы этого расчета знают, что пишут друг другу сотовые абоненты по ту сторону. И умеют распознать - боевики это или простые гражданские-украинцы. «Гражданский пишет обычные смски: привет, Юра, как дела, как родные, стандартные бытовые вопросы. Бывает, что идут сообщения именно со словами типа “карандаш” - шифровками. Тут уже понятно, что люди военные», - говорит начальник станции РЭБ с позывным «Маркус». © ТРК «Звезда» «Орлан-10» Восточной группировки войск со специальным оборудованием подменяет собой вышку сотовой связи и перехватывает радиотелефонную связь в радиусе 10 километров. Это своеобразный «оператор мобильной связи» от российской армии. Весь мобильный трафик замыкается сюда. Эсэмэска, отправленная боевиком, до другого абонента не дойдет - останется в базе на пункте управления. «Два позывных и вопрос: “где БК на Таймень”. “Таймень” это, как правило, название лесополос или какого-то определенного пункта, где они находятся, чтобы не в открытую это все говорить», - рассказывает «Отрада». По координатам отправителей этих СМС наводится наша артиллерия. Еще одна задача расчета - передать в штаб информацию об абоненте, если станет понятно, что это не гражданские, а боевики. У последних, по наблюдениям разведчиков, новая тактика: они избегают использовать украинскую речь. «[Общаются], как правило, на русском, очень редко на украинском. Украинский язык, я так понимаю, у них больше для пафоса. Во-первых, общаются на русском, чтобы нам усложнить момент обнаружения. Потому что если бы они общались на украинском, все было бы легко и понятно», - рассказывает «Отрада». Помимо разведки, расчет глушит вражеский мобильный трафик. Около 500 абонентов в день попадают под пристальный взгляд «Орлана». Координаты всех вскрытых им военных объектов бойцы передают в штаб для огневого поражения. Экспертное мнение и аналитика