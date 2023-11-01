Взгляд «Орлана»: как беспилотники помогают читать СМС противника

В районе Клещеевки в ДНР наши военные уничтожили укрепления ВСУ. Артиллеристам помогли с наведением расчеты беспилотников. Но бывает и так, что координаты цели противник сообщает сам - для этого достаточно одного СМС. Бойцы радиоэлектронной разведки не только глушат связь врага, но и перехватывают их сообщения, часто - зашифрованные.
На Южно-Донецком направлении бойцы готовятся к очередному рейду радиоэлектронной разведки. Будут выявлять наличие абонентов сотовой связи на линии боевого соприкосновения, распознавать сим-карты, принадлежащие боевикам. И многого для этого не нужно, достаточно выносного пункта управления и «Орлана-10» в небе.
В боевых условиях противнику приходится пользоваться мобильной связью. Когда наши войска радиоэлектронной борьбы глушат их рации, в ход идут простые СМС. Но современная российская техника может вмешаться в процесс передачи сообщений - перехватить или полностью заглушить.
«[Обсуждают] какие-то бытовые вопросы, бытовые проблемы. То есть, не хватает этого, не хватает того, подвези БК (боекомплект - прим. ред.), проблемы со связью. Наша специфика в том, чтобы сорвать, дезорганизовать управление войсками противника. Нарушить все виды связи: радиосвязь, сотовую, спутниковую связь и так далее», - говорит командир тактической группы войск РЭБ с позывным «Отрада».
«Мне сверху видно все» - это не только про местность, которую наши изучают с неба, но и про то, что глазами не увидишь. Бойцы этого расчета знают, что пишут друг другу сотовые абоненты по ту сторону. И умеют распознать - боевики это или простые гражданские-украинцы.
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