Times of Israel: Египет разместил танки на границе с сектором Газа

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Египет разместил танки и бронетехнику возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщает газета Times of Israel. По ее данным, у КПП находятся десятки военных транспортных средств.

Израильские журналисты предполагают, что Каир опасается притока десятков тысяч беженцев из сектора Газа. Сейчас граница с анклавом закрыта. Через нее пропускают только гуманитарную помощь.

Напомним, в понедельник около 40 машин с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через «Рафах». Всего же в анклав за десять суток проехали более 170 грузовиков.

Объем гумпомощи, включающей в себя воду, продукты питания и медикаменты, достиг сотни тонн.