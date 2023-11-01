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Times of Israel: Египет разместил танки на границе с сектором Газа

Сергей Лебедев
02:58 01.11.2023
У КПП «Рафах» находятся десятки военных транспортных средств.
Times of Israel: Египет разместил танки на границе с сектором Газа
© Фото: Li Muzi, Xinhua, Global Look Press
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Египет разместил танки и бронетехнику возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщает газета Times of Israel. По ее данным, у КПП находятся десятки военных транспортных средств.

Израильские журналисты предполагают, что Каир опасается притока десятков тысяч беженцев из сектора Газа. Сейчас граница с анклавом закрыта. Через нее пропускают только гуманитарную помощь.

Напомним, в понедельник около 40 машин с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через «Рафах». Всего же в анклав за десять суток проехали более 170 грузовиков.

Объем гумпомощи, включающей в себя воду, продукты питания и медикаменты, достиг сотни тонн.

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