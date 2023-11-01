Times of Israel: Египет разместил танки на границе с сектором Газа
У КПП «Рафах» находятся десятки военных транспортных средств.
© Фото: Li Muzi, Xinhua, Global Look Press
Египет разместил танки и бронетехнику возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщает газета Times of Israel. По ее данным, у КПП находятся десятки военных транспортных средств.
Израильские журналисты предполагают, что Каир опасается притока десятков тысяч беженцев из сектора Газа. Сейчас граница с анклавом закрыта. Через нее пропускают только гуманитарную помощь.
Напомним, в понедельник около 40 машин с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через «Рафах». Всего же в анклав за десять суток проехали более 170 грузовиков.
Объем гумпомощи, включающей в себя воду, продукты питания и медикаменты, достиг сотни тонн.