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Россия и Куба подписали программу сотрудничества в экономике до 2030 года

Елизавета Кондрикова
22:48 01.11.2023
Документ направлен на поощрение роста товарообмена между двумя странами и укрепления взаимных инвестиций.
Россия и Куба подписали программу сотрудничества в экономике до 2030 года
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Россия и Куба подписали Программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года по итогам встречи заместителя премьер-министра России Дмитрия Чернышенко с его кубинским коллегой Рикардо Кабрисасом. Об этом сообщила пресс-служба Дмитрия Чернышенко.

«Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами путём создания условий для эффективного сближения предприятий двух стран», - говорится в сообщении российского вице-премьера.

Отдельно Дмитрий Чернышенко отметил общий «союзнический характер» российско-кубинских отношений. В рамках двусторонней встречи были затронуты торгово-экономические отношения двух стран, особенное внимание было уделено вопросам поставок кубинской стороне нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений.

Чернышенко подчеркнул, что двусторонняя межправительственная комиссия, заседание которой планируется провести в Москве в феврале следующего года, среди прочего будет принимать меры по созданию льготных условий для российских инвесторов, инвестирующих в кубинскую экономику. Также будут наращиваться контакты в области энергетики - была затронута тема строительства на Кубе солнечных станций.

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