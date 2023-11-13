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До пяти тысяч военных и десятки танков: что известно о потерях ВСУ за неделю

Марина Крижановская
Андрей Максимчук
03:14 13.11.2023
Российские военнослужащие продолжили атаковать позиции украинских националистов, задействовав различные средства - беспилотную авиацию, самоходные установки, огнестрельное оружие и другое вооружение.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Угледарском направлении наши бойцы раз за разом отбивают провальные попытки наступления киевских националистов. Артиллеристы из расчета самоходной артиллеристской установки «Гвоздика» признаются: уничтоженных целей столько, что уже сбились со счета.

Командир САУ «Гвоздика» с позывным «Башка» сказал, что их настолько много, что они уже даже перестали вести счет. Десяток уничтоженных целей может быть только за одну неделю. Также он сказал, что российские бойцы выезжать стали в два раза быстрее, а точнее попадать - в три раза.

Этот расчет установки «Гвоздика» работает на расстоянии от 8 до 14 километров от передовой. Действуют оперативно. Отстрелялись - и сразу на пополнение боекомплекта.

«Когда ты работаешь, а обратка идет, тебе надо быстро собраться и уехать. Это командная работа. Если ты чего-нибудь испугаешься, то весь экипаж останется здесь из-за твоей вины», - рассказал механик-водитель САУ «Гвоздика» с позывным «Абрам».

Скорость передвижения, маневренность машины вкупе с мастерством механика водителя не оставляет противнику никаких шансов. Только за последнюю неделю на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях противник потерял около пяти тысяч военнослужащих и несколько десятков танков и бронированных машин. В 114 районах высокоточным оружием и беспилотной авиацией поражены склады, тренировочные центры и командные пункты. Именно в беспилотной авиации кроется еще один секрет нашего превосходства. Ижевская разработка дрон «Суперкам» - один из представителей таких беспилотников.

Всего через несколько минут после запуска беспилотник уже на заданной высоте. С этого момента от камеры высокого разрешения, позволяющей вести разведку даже с 5000 метров, не скроется ни техника, ни укрепления противника, ни даже замаскированные диверсионно-разведывательные группы.

«"Суперкам" модель зарекомендовала себя очень хорошо. Очень хорошо работает. Очень хорошая камера. Далеко заходит, не могут заглушить. Находим живую силу, тяжелую технику тоже, наезды, следы. Находим координаты и отрабатываем», - сообщил командир отделения операторов БПЛА с позывным «Урай».

Сам же воздушный разведчик практически невидим и недосягаем для противника. Высота и композитные материалы корпуса уберегают его от стрелкового оружия и средств Радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Великолепная оптика аппарата позволяет вести наблюдение и корректировку огня с поразительной точностью.

Подробнее о работе расчетов «Гиацинт» на Краснолиманском направлении, о том, люди с каким опытом попадаются среди стрелков-снайперов в зоне СВО, а также, что говорят бойцы ВСУ об объеме выделяемой им Соединенными Штатами военной помощи - смотрите в материале Андрея Максимчука для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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