Bild: житель ФРГ российского происхождения найден мертвым после осады дома полицией

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Жителя Германии российского происхождения нашли мертвым в собственном доме после того, как на протяжении 35 часов он держал оборону от полиции. Об этом сообщает издание Bild.

«В 00:30 в ночь на воскресенье (02:30 мск) полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач скорой помощи констатировал смерть», - говорится в статье издания.

Отмечается, что он был «поклонником Иосифа Сталина». При этом не уточняется, что стало причиной смерти - действия силовиков или другие обстоятельства.

В пятницу стало известно, что в Германии началась осада дома вооруженного мужчины. Он забаррикадировался у себя в доме после решения окружного суда об опеке над детьми. Мужчина проживал в Бранденбурге с женой, тремя детьми и братом. Он открыл огонь, когда полиция приблизилась к дому. Среди полицейских никто не пострадал. Брат, жена и один ребенок смогли покинуть дом. О двух других детях ничего не сообщалось.