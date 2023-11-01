Все титулы мира: как Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч»

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Ночной Париж, гала-вечер журнала France Football в сверкающем здании оперы XIX века на берегу Сены. В театральном антураже Шатле мужчины во фраках, женщины в модных вечерних платьях и бриллиантах. Здесь награждают лучших действующих футболистов мира.

Роскошь церемонии под стать гостям. В партере - несколько самых богатых спортсменов планеты с семьями и спонсорами. Общая рыночная стоимость трио претендентов на главный приз больше миллиарда долларов, с учетом заоблачных предложений из Саудовской Аравии. На их фоне даже теннисный мультимиллионер Новак Джокович смотрится как-то неубедительно или скорее сдержанно, что заметно присутствующим и без монокля.

Знаменитый серб приглашает на сцену Айтану Бонмати, участницу скандала с поцелуем. Чемпионка мира этого года и самый полезный игрок женского первенства планеты в Австралии знаменита куда больше как человек, уволивший Луиса Рубиалеса, теперь уже экс-президента федерации футбола Испании. Французы не могли не оценить сексуальной перчинки этой номинации, Джокович тоже. Поэтому только улыбка и мужское рукопожатие в качестве поздравления испанке - на всякий случай. А главный приз искренне и эмоционально вручает легенда английского футбола Дэвид Бэкхем.

«Золотой мяч» снова в руках Лионеля Месси. По правилам это нарушение: впервые в истории приз получил футболист, на момент вручения награды выступающий не в европейском клубе. С точки зрения статистики это рекорд: восемь раз самую престижную награду не получал никто, кроме Лео. 53 сыгранных матча в минувшем сезоне, 32 забитых мяча и 25 голевых передач. Звание чемпиона мира в составе сборной Аргентины, титул самого полезного игрока на мировом первенстве в Катаре, а также победа в Кубке Америки - такой коллекции титулов и званий у двух других претендентов на «Золотой мяч» нет.

«Заслуживает ли Лео восьмой “Золотой мяч”? Это награда для лучшего игрока мира. И если Месси должен выиграть ее 15 раз, я сочувствую тем, кто выступает с ним в одну эру», - говорит аргентинский вратарь и сотоварищ Месси по чемпионской сборной Эмилиано Мартинес.

Норвежца Эрлинга Холанда утешили, наградив как самого результативного игрока года. Килиан Мбаппе уже трижды проигрывает «Золотой мяч» Месси, но у француза есть титул чемпиона мира и время, чтобы еще победить в голосовании France Football: Мбапе всего 22. А рекордсмен Месси в 36 лет собрал практически все звания, а для 46 миллионов аргентинцев стал футбольным божеством, когда привез на родину Кубок мира, прокатил его по Буэнос-Айресу и когда после награждения в парижском театре Шатле разделил свой успех с другим великим аргентинцем - Диего Марадоной, которому 30 октября исполнилось бы 63. Такое человеческое величие не оценить невозможно.

«Спасибо жене, детям, одноклубникам и коллегам по сборной. Это и ваша награда. Но сегодня я хотел вспомнить Диего. Нет лучшего места, чтобы поздравить его с днем рождения. Здесь столько людей, которые любят футбол, как он того хотел. Ему бы понравилось. Где бы ты ни был, с днем рождения. Я разделяю эту награду с тобой», - сказал Месси.

Ранее аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.