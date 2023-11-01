Спорт Спорт Спорт

Все титулы мира: как Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч»

Михаил Решетов
02:17 01.11.2023
Лионель Месси в 36 лет установил рекорд, восемь раз получив престижнейшую премию от France Football.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Gao Jing XinHua Globallook Press
Читайте нас на:

Ночной Париж, гала-вечер журнала France Football в сверкающем здании оперы XIX века на берегу Сены. В театральном антураже Шатле мужчины во фраках, женщины в модных вечерних платьях и бриллиантах. Здесь награждают лучших действующих футболистов мира.

Роскошь церемонии под стать гостям. В партере - несколько самых богатых спортсменов планеты с семьями и спонсорами. Общая рыночная стоимость трио претендентов на главный приз больше миллиарда долларов, с учетом заоблачных предложений из Саудовской Аравии. На их фоне даже теннисный мультимиллионер Новак Джокович смотрится как-то неубедительно или скорее сдержанно, что заметно присутствующим и без монокля.

Знаменитый серб приглашает на сцену Айтану Бонмати, участницу скандала с поцелуем. Чемпионка мира этого года и самый полезный игрок женского первенства планеты в Австралии знаменита куда больше как человек, уволивший Луиса Рубиалеса, теперь уже экс-президента федерации футбола Испании. Французы не могли не оценить сексуальной перчинки этой номинации, Джокович тоже. Поэтому только улыбка и мужское рукопожатие в качестве поздравления испанке - на всякий случай. А главный приз искренне и эмоционально вручает легенда английского футбола Дэвид Бэкхем.

«Золотой мяч» снова в руках Лионеля Месси. По правилам это нарушение: впервые в истории приз получил футболист, на момент вручения награды выступающий не в европейском клубе. С точки зрения статистики это рекорд: восемь раз самую престижную награду не получал никто, кроме Лео. 53 сыгранных матча в минувшем сезоне, 32 забитых мяча и 25 голевых передач. Звание чемпиона мира в составе сборной Аргентины, титул самого полезного игрока на мировом первенстве в Катаре, а также победа в Кубке Америки - такой коллекции титулов и званий у двух других претендентов на «Золотой мяч» нет.

«Заслуживает ли Лео восьмой “Золотой мяч”? Это награда для лучшего игрока мира. И если Месси должен выиграть ее 15 раз, я сочувствую тем, кто выступает с ним в одну эру», - говорит аргентинский вратарь и сотоварищ Месси по чемпионской сборной Эмилиано Мартинес.

Норвежца Эрлинга Холанда утешили, наградив как самого результативного игрока года. Килиан Мбаппе уже трижды проигрывает «Золотой мяч» Месси, но у француза есть титул чемпиона мира и время, чтобы еще победить в голосовании France Football: Мбапе всего 22. А рекордсмен Месси в 36 лет собрал практически все звания, а для 46 миллионов аргентинцев стал футбольным божеством, когда привез на родину Кубок мира, прокатил его по Буэнос-Айресу и когда после награждения в парижском театре Шатле разделил свой успех с другим великим аргентинцем - Диего Марадоной, которому 30 октября исполнилось бы 63. Такое человеческое величие не оценить невозможно.

«Спасибо жене, детям, одноклубникам и коллегам по сборной. Это и ваша награда. Но сегодня я хотел вспомнить Диего. Нет лучшего места, чтобы поздравить его с днем рождения. Здесь столько людей, которые любят футбол, как он того хотел. Ему бы понравилось. Где бы ты ни был, с днем рождения. Я разделяю эту награду с тобой», - сказал Месси.

Ранее аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:40 В стране и мире
Видео
Три человека погибли при обстреле Донецка, пострадал оператор «Звезды»
23:19 В стране и мире
Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем
22:52 В стране и мире
ЦАХАЛ подтвердил удар по лагерю в Газе с 400 ранеными и погибшими
21:42 В стране и мире
Пентагон перебросит еще 300 военнослужащих в зону ответственности СЕNТСОМ
21:22 В стране и мире
Путин принял отставку главы Вологодской области
Популярное
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.