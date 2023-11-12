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Эксперт Кнутов рассказал, что характеристики С-400 на 30% превосходят «Пращу Давида»

Алина Луговая
16:31 12.11.2023
Кнутов напомнил, что израильский комплекс «Праща Давида» пытался перехватить запущенные из Ливана и Сирии ракеты, но не смог - его ракеты не долетели до целей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости
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Кнутов напомнил, что израильский комплекс «Праща Давида» пытался перехватить запущенные из Ливана и Сирии ракеты, но не смог - его ракеты не долетели до целей.

Российский ЗРК С-400 «Триумф» превосходит комплекс ПРО «Праща Давида», который Финляндия закупит у Израиля в рамках подписанного соглашения, по скорости ракет в 2,5 раза и по дальности перехвата ракет противника. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если мы сравниваем "Пращу Давида", то это среднее между "Витязем" и С-400. Это среднее между ними. Ближе к С-400 и С-300ПМ2. По техническим характеристикам с "Пращей Давида" они во многом совпадают. Фактически, С-400 превосходит "Пращу Давида" по скорости перехвата. Скорость наших ракет примерно в 2,5 раза выше, чем у израильских. Наш комплекс также гораздо дальше имеет возможность перехвата. Это причем подтверждено на Украине уничтожением самолетов противника. С-400 процентов на 30 превосходит "Пращу Давида"», - объяснил Кнутов.

Кнутов добавил, что у «Пращи Давида» может быть дальность немного выше, но только при использовании ракет последней модификации дальностью 300 километров.

По словам Кнутов, закупка Финляндией «Пращи Давида» у Израиля связана с тем, что имеющийся ранее на вооружении советский комплекс «Бук-М1» она передала Украине.

«У финов ближнего радиуса действия есть "Насамсы", приобретают сейчас среднего радиуса действия "Праща Давида", чтобы создать интегрированную систему ПВО. "Насамсы" - натовские, израильские системы также изготавливаются по натовским стандартам. У них есть совместимость одной системы с другой. Это позволяет создать единую систему перехвата цели как на малых высотах, так и на средних порядка 200 км», - добавил Кнутов.

Военный эксперт напомнил, как устроена система израильской ПВО и ПРО, созданная совместно с американцами. Она состоит из трех эшелонов. Первый - это система ближнего радиуса действия, перехватывающая и уничтожающая ракеты реактивных систем залпового огня в автоматическом режиме, «Железный купол». Второй эшелон - предназначенный для целей средней дальности, по разным данным от 200 до 300 километров, как раз комплекс «Праща Давида».

«Скорость ракеты примерно 1,5 км в секунду, что, в общем-то, не так много по сравнению с ракетами комплексами С-400. Этот комплекс использовался для перехвата сирийских ракет и были попытки перехвата ракет, которые запускались непосредственно с территории Ливана и Сирии. Как сообщают израильские источники, перехват не состоялся, поскольку ракеты не долетели до цели. Поэтому ракеты-перехватчики были самоликвидированы», - рассказал Кнутов.  

Третий эшелон представлен комплексом Arrow 3, который не так давно перехватил баллистическую запущенную хуситами ракету в ближнем космосе на высоте примерно 100 километров.

Ранее стало известно, что Израиль и Финляндия подписали договор о поставке системы ПРО «Праща Давида», которая стоит на вооружении у израильской армии.

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