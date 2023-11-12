В стране и мире Производство автомобилей российского люксового бренда Aurus открыли в ОАЭ Ирина Елагина Завод люксовых седанов Aurus Senat находится в Абу-Даби. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Читайте нас на: Сборочное производство люксовых седанов Aurus Senat открылось в Абу-Даби. Здесь же планируется наладить выпуск внедорожников Aurus Komendant. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», - пояснил Мантуров. Он подчеркнул, что открытие производства состоялось досрочно - планировалось приступить к сборке в 2024 году. Россия считает перспективным создание в ОАЭ хаба по поставкам российских Aurus - первой марки отечественных машин класса «люкс». Напомним, что кабриолет Aurus принял участие в параде Победы на Красной площади. Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент РФ Владимир Путин обсудили развитие робототехники. Экспертное мнение и аналитика