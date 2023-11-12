Жителей Израиля оповестили о воздушной тревоге на юге страны

© Фото: Gideon Markowicz JINI Globallookpress

На юге Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявления Армии обороны Израиля.

Ранее сигнал воздушной тревоги также прозвучал на севере Израиля. В ЦАХАЛ сообщили, что система «Железный купол» перехватила «подозрительную воздушную цель, пытающуюся проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в южной части Израиля», - цитирует RT сообщение израильской армии.

Ранее представитель армии еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о нанесении артиллерийских и авиаударов по военным объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла». Он подчеркнул, что удары наносились в ответ на обстрелы со стороны шиитов по северным территориям Израиля.