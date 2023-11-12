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Эксперт Барабанов рассказал, может ли Россия отозвать своего посла из США

Елизавета Егорова
11:16 12.11.2023
Отзыв российского посла из США будет иметь символическое значение, показывающее важность отношений между странами, заявил эксперт Барабанов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Заявление заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова о возможности понижения дипломатических отношений с США является достаточно важным. Последствиями таких слов могут стать отзыв посла РФ из Америки или неназначение нового, когда полномочия старого истекут.

«Заявление заместителя министра является достаточно важным. Понижение уровня это когда из страны либо отзывается посол для консультации, либо не назначается новый, когда полномочия старого истекут», - рассказал «Звезде» программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Однако отзыв посла это лишь символичный шаг, на самом деле показывающий серьезность отношений между странами. Как правило, диппредставитель отзывается на краткий срок - всего пару недель.

«Это достаточно редкая вещь - отзыв посла для консультации. Как правило, это происходит на краткий срок - неделя-две-три. Это больше просто символический акт и напоминания о том, что отношения серьезны», - сказал Барабанов.

Эксперт также отметил, что в международной политике такое встречается часто. Например, на данный момент довольно много стран отозвали своих послов из Израиля после обострения ближневосточного конфликта.

Ранее Рябков заявил, что Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями. По его словам, на данный момент они изучаются в межведомственном формате. Однако в них нет элементов новизны.

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