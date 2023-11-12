В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве 61-летний хоккеист умер прямо во время матча

Игнат Далакян
11:05 12.11.2023
Инцидент произошел во время во время любительской лиги SHL.
В Москве 61-летний хоккеист умер прямо во время матча
© Фото: Shl live, telegram
Читайте нас на:

В Москве прямо во время матча умер хоккеист.

Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел во время любительской лиги SHL между командами «Фаворит» и «Армата». Нападающий второй команды Михаил Янчишин внезапно потерял сознание и упал на лед. На арене медиков не оказалось, поэтому пришлось дожидаться скорой по вызову. К приезду врачей оставалось лишь констатировать смерть 61-летнего мужчины.

Момент падения мужчины попал на видео. На кадрах видно, как игра была приостановлена, судья и игроки подошли, чтобы помочь потерявшего сознание.

Точная причина смерти хоккеиста пока не известна. Предположительно у мужчины остановилось сердце.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:19 В стране и мире
Нетаньяху заявил, что Израиль справится с давлением и готов противостоять миру
08:26 В стране и мире
Видео
Появилось видео с места ДТП с поездом в Иркутской области, где погибли три человека
07:40 В стране и мире
Спикер конгресса США Джонсон представил план предотвращения шатдауна без помощи Киеву
06:57 В стране и мире
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении более 150 туннелей и подземных объектов ХАМАС
05:00 Армия
Видео
Артистка Юлия Чичерина спела для бойцов ЦВО в зоне спецоперации
Популярное
Видео
Редактор «В мире животных» Николаева рассказала, как Дроздов учил охотиться краснокнижных журавлей
Видео
«В последний раз!»: ожидающий билетов на «Щелкунчик» в золотом плаще отказался повторять этот опыт
Видео
Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления
Видео
«Командир - мужик»: сослуживец о представленном Шойгу к госнаграде Арсаланове
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.