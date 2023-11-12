В Москве 61-летний хоккеист умер прямо во время матча
Инцидент произошел во время во время любительской лиги SHL.
© Фото: Shl live, telegram
В Москве прямо во время матча умер хоккеист.
Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел во время любительской лиги SHL между командами «Фаворит» и «Армата». Нападающий второй команды Михаил Янчишин внезапно потерял сознание и упал на лед. На арене медиков не оказалось, поэтому пришлось дожидаться скорой по вызову. К приезду врачей оставалось лишь констатировать смерть 61-летнего мужчины.
Момент падения мужчины попал на видео. На кадрах видно, как игра была приостановлена, судья и игроки подошли, чтобы помочь потерявшего сознание.
Точная причина смерти хоккеиста пока не известна. Предположительно у мужчины остановилось сердце.