«Врачи без границ» потеряли связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в Газе

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Гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) заявила, что потеряла связь с сотрудниками в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа, несколько часов назад работники сообщали, что атаки на больницу усилились.

«В настоящее время мы не можем связаться ни с кем из наших сотрудников в "Аш-Шифе", и мы крайне обеспокоены безопасностью пациентов и медицинского персонала», - цитирует РИА Новости со ссылкой на соцсети организации.

В заявлении также отмечается, что атаки на госпиталь «Аш-Шифа» резко усилились. Согласно сообщению организации, еще несколько часов назад ситуация внутри организации оценивалась как катастрофическая.

Ранее список жертв конфликта на Ближнем Востоке пополнили еще семеро палестинцев. Сообщалось, что на севере сектора Газа в городе Бейт-Лахия идут ожесточенные бои.

До этого палестинское агентство сообщило, что при авиаударах израильской армии по сектору Газа погибла внучка политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Сообщалось, что девушка была студенткой медицинского факультета.