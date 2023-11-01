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Посол РФ в Израиле назвал желтые звезды Гилада Эрдана в ООН театральным жестом

Владимир Расходчиков
23:08 01.11.2023
Российский дипломат объяснил, что действия поспреда Израиля в ООН не помогают решению конфликта на Ближнем Востоке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: UNTV
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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, надевший на себя желтую звезду, подобную тем, которые евреи носили в период Холокоста, знаменит своими выступлениями. Но такие действия не приведут к решению палестино-израильского конфликта, а в итоге их даже осудят соотечественники Эрдана. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Информация о желтой звезде вызвала неоднозначную реакцию в Израиле. В частности, даже выступил и руководитель Мемориального центра жертв памяти жертв Холокоста Яд ва-Шем Дани Даян. Он, в общем то, не стеснялся с таким искажением трагедии и Холокоста. … Надо понимать, что театральные жесты это не путь решения вопроса. Тем более в Организации Объединенных Наций», - заявил Викторов.

По словам посла, также продолжаются попытки обвинить Россию в обострении палестино-израильского конфликта. При этом наши власти как раз наоборот - делают все возможное для скорейшего его завершения.

«Абсолютно не нами созданная ситуация. Мы как раз последовательно всегда выступали за ее мирное разрешение. А то, что произошло, то произошло. Это потребует разбирательства отдельного внутри израильских властей. Это их дело, они сами разберутся с этой ситуацией», - объяснил посол.

Ранее на заседании Совбеза ООН делегация Израиля надела желтые звезды. Постпред Израиля при Организации Гилад Эрдан пообещал не снимать ее, пока Совбез не осудит ХАМАС и не потребует возврата израильских заложников.

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