В Шереметьево водитель трапа врезался в самолет

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Водитель телескопического трапа во время его отгона протаранил пассажирский самолет в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По информации прокуратуры, накануне вечером телетрап столкнулся с самолетом, который готовился к посадке пассажиров, вылетающих в Красноярск. В связи с инцидентом началась проверка.

В Шереметьево, в свою очередь, заявили, что произошло «повреждение лакокрасочного покрытия двери воздушного судна», оно пострадало несущественно, поэтому борту разрешили вылететь.

«Работник... почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Работнику незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, где находится на данный момент под наблюдением медиков с предварительным диагнозом “отравление”», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также в Шереметьево обратили внимание на то, что, по документальным подтверждениям, сотрудник аэропорта перед началом работы прошел плановый медосмотр, отклонений выявлено не было.