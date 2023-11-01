Мужчина пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области

Также повреждены фасад здания и ограждение, куда упали части снарядов, и два автомобиля.

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ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек и поврежден один из корпусов промышленного предприятия, куда упала часть снарядов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Сейчас бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что во время удара ВСУ пострадавший мужчина находился на парковке предприятия у своего автомобиля, его состояние оценивается как средней степени тяжести. В данный момент он находится в больнице и ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в результате украинского обстрела был посечен фасад, ограждение и остекление здания промышленного учреждения. Были повреждены еще два автомобиля. На место происшествия уже прибыли оперативные и аварийные службы.