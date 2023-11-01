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Отличившиеся в прифронтовых зонах юные волонтеры получили медали в Совфеде

Ян Брацкий
18:12 01.11.2023
Награды получили и волонтеры из новых регионов, которые помогали бойцам в прифронтовых зонах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Медали «За проявленное мужество» в Москве получили 20 юных россиян за спасенные жизни. Церемония в Совете Федерации прошла уже в десятый раз. В своей приветственной речи председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в Москву приехали в том числе и ребята из новых регионов. Это волонтеры, которые проявили решительность и помогали нашим бойцам в прифронтовых зонах.

«По уже хорошей, доброй традиции сегодня мы чествуем настоящих юных героев нашей страны, тех, кто совершил отважные героические поступки, на которые способен не каждый взрослый. В самой трудной ситуации вы не растерялись, не испугались, не струсили, не сбежали, а пришли на помощь попавшим в беду людям», - сказала в своей приветственной речи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, сенаторы получили представление на 201 награждение из 60 регионов. Матвиенко уверена, что собравшиеся на церемонии дети-герои со всей страны отличаются смелостью, неравнодушием и милосердием. Своими примерами они доказали, что у подвига нет возраста, добавила председатель Совфеда.

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