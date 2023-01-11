В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стартовал прием работ на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

Андрей Аркадьев
17:20 11.01.2023
В этом году победителей определят президент РГО Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, актеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, космонавт Иван Вагнер и другие.
Стартовал прием работ на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»
© Фото: rgo.ru
Читайте нас на:

В России стартовал прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна». Конкурс проводится Русским географическим обществом уже в девятый раз.

Побороться за призы могут все желающие вне зависимости от места жительства, гражданства и возраста. По условиям конкурса, кадры должны быть сделаны на территории России. Ежегодно участвуют десятки тысяч фотографов, среди них как профессионалы, так и любители.

Лучшие снимки жюри выберет в следующих номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Магия стихии», «Россия с высоты птичьего полета», «Россия в лицах», «Живой архив», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Макромир» и «Снято на смартфон».

В состав жюри входят известные фотографы, режиссеры, актеры. В этом году победителей определят президент РГО Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, актеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, космонавт Иван Вагнер и другие.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:36 В стране и мире
Видео
Голикова: с 1 января в новых регионах РФ действует тот же МРОТ, что и в других субъектах
17:34 В стране и мире
Shafaq News: Турция атаковала с самолетов объекты РПК
17:01 В стране и мире
Стали известны подробности встречи Зеленского с лидерами Польши и Литвы во Львове
15:41 В стране и мире
Сотни пассажирских самолетов не могут взлететь в США из-за технического сбоя
15:26 В стране и мире
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Популярное
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Видео
Шойгу: необходимо обновить систему организации гражданской и территориальной обороны
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.