Стартовал прием работ на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

В этом году победителей определят президент РГО Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, актеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, космонавт Иван Вагнер и другие.

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В России стартовал прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна». Конкурс проводится Русским географическим обществом уже в девятый раз.

Побороться за призы могут все желающие вне зависимости от места жительства, гражданства и возраста. По условиям конкурса, кадры должны быть сделаны на территории России. Ежегодно участвуют десятки тысяч фотографов, среди них как профессионалы, так и любители.

Лучшие снимки жюри выберет в следующих номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Магия стихии», «Россия с высоты птичьего полета», «Россия в лицах», «Живой архив», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Макромир» и «Снято на смартфон».

В состав жюри входят известные фотографы, режиссеры, актеры. В этом году победителей определят президент РГО Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, актеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, космонавт Иван Вагнер и другие.