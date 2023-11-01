В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства

Тимур Шерзад
17:22 01.11.2023
Высказанное вслух предположение, что неплохо было бы завести себе еще одну жену, не разводясь с той, что уже была, обойдется жителю Узбекистана в 400-800 долларов или в 15 суток ареста.
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент Узбекистана подписал закон, в соответствии с которым в стране вводится административная ответственность за пропаганду многоженства. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана. 

Под наказание попадает пропаганда сожительства с двумя или более женами, а также распространение взглядов, идей или призывов такого содержания. Любителям завести себе двух или более жен светит штраф от четырех до восьми сотен долларов или административный арест на 15 суток.  

На этом законодатели Узбекистана не остановились - согласно новому закону, теперь в стране не допускается и отрицание равенства мужчин и женщин. 

Кроме этого, в новых поправках вводится ответственность за вступление в брак с лицом, не достигшим 18 лет. За это придется заплатить денежный штраф, размер которого, впрочем, еще меньше, чем у штрафа за призывы завести себе гарем, ведь расстаться придется с суммой в 270-540 долларов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:38 В стране и мире
Госдума досрочно лишила депутатов Власова и Белоусова мандатов
14:46 В стране и мире
На Украине доказали хищение почти 7,5 млрд гривен в Минобороны при Резникове
14:18 В стране и мире
Украина сосредоточила против Белоруссии 120-тысячную группировку
14:01 В стране и мире
Хаменеи призвал остановить экспорт нефти и продовольствия в Израиль
13:15 Армия
Видео
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному вооружению
Популярное
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Видео
Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.