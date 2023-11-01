Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства

Высказанное вслух предположение, что неплохо было бы завести себе еще одну жену, не разводясь с той, что уже была, обойдется жителю Узбекистана в 400-800 долларов или в 15 суток ареста.

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Президент Узбекистана подписал закон, в соответствии с которым в стране вводится административная ответственность за пропаганду многоженства. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

Под наказание попадает пропаганда сожительства с двумя или более женами, а также распространение взглядов, идей или призывов такого содержания. Любителям завести себе двух или более жен светит штраф от четырех до восьми сотен долларов или административный арест на 15 суток.

На этом законодатели Узбекистана не остановились - согласно новому закону, теперь в стране не допускается и отрицание равенства мужчин и женщин.

Кроме этого, в новых поправках вводится ответственность за вступление в брак с лицом, не достигшим 18 лет. За это придется заплатить денежный штраф, размер которого, впрочем, еще меньше, чем у штрафа за призывы завести себе гарем, ведь расстаться придется с суммой в 270-540 долларов.