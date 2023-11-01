МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских самолетов Су-27 за сутки
Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских самолетов Су-27 за сутки.
«Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.
Средства ПВО за сутки перехватили восемь украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и одну управляемую авиабомбу JDAM.
Также в воздухе были уничтожены 48 беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Лозовая, Ольшана (Харьковская область), Волноваха, Подгорное, Клещеевка (ДНР), Золотаревка (ЛНР), Новое, Очеретоватое, Тарасовка (Запорожская область), Саги, Раденск (Херсонская область).
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.