В стране и мире спецоперация МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских самолетов Су-27 за сутки Вражеские самолеты стали добычей истребительной авиации ВКС России. Неприятельские Су-27 были сбиты в небе ДНР. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских самолетов Су-27 за сутки. «Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

Средства ПВО за сутки перехватили восемь украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и одну управляемую авиабомбу JDAM. Также в воздухе были уничтожены 48 беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Лозовая, Ольшана (Харьковская область), Волноваха, Подгорное, Клещеевка (ДНР), Золотаревка (ЛНР), Новое, Очеретоватое, Тарасовка (Запорожская область), Саги, Раденск (Херсонская область). Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика