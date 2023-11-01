Глава Тувы Ховалыг встретился с бойцами ВС РФ в зоне спецоперации

Уроженцы Тувы в основном проходят службу в горной мотострелковой бригаде в составе 41-й армии группировки «Центр».

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Глава Тувы Владислав Ховалыг встретился с бойцами Центрального и Восточного военных округов в зоне военной операции по защите Донбасса. Он передал военнослужащим тепловизионные прицелы, квадрокоптеры, средства борьбы с дронами противника.

Военнослужащие из Тувы преимущественно служат в горной мотострелковой бригаде в составе 41-й армии группировки «Центр». Командование отмечает решительный настрой бойцов и достойное выполнение ими задач.

Волонтеры регулярно отправляют гуманитарную помощь как нашим военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, так и мирным жителям новых субъектов РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.