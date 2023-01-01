Вступил в силу указ президента об увеличении численности ВС РФ

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Численность штата Вооруженных сил Российской Федерации в 2023 году будет увеличена до 2 миллионов 39 тысяч 758 человек. Среди них 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина вступил в силу 1 января 2023 года. Данное решение будет реализовано на средства из государственного бюджета.

Увеличение численности Вооруженных сил России предусмотрено указом номер 575. Глава государства утвердил расширение штата российской армии 25 августа 2022 года.

Ранее на очередной коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить количества военнослужащих российской армии. По словам главы ведомства, это необходимо для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности страны.