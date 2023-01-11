Пушилин заявил, что Украина для Запада является ресурсом, который не жалко

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Западные страны смотрят на Украину, как на человеческий ресурс, который им не жалко использовать, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT.

«По сути, они Украину сейчас видят как некий придаток... человеческий ресурс, который им не жалко», - цитирует его RT.

При этом украинское правительство Пушилин охарактеризовал, как марионеточное. Как утверждает врио главы ДНР, западные страны стараются поменьше затрачивать собственные человеческие ресурсы.

Ранее в Минобороны России заявили, что Соледар блокирован с северной и южной стороны, штурмовые отряды ведут бой в городе, а ВКС наносят удары по опорным пунктам вооруженных формирований Украины.