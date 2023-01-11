Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

В Москве открыли мемориальную доску разведчикам-нелегалам Моррису и Леонтине Коэнам

Анна Назайкина
14:28 11.01.2023
В торжественной церемонии принял участие директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Москве открыли мемориальную доску выдающимся советским разведчикам Моррису и Леонтине Коэн. Она изготовлена по инициативе Службы внешней разведки и Российского исторического общества.

В торжественной церемонии принял участие директор СВР Сергей Нарышкин. Он напомнил, что супружеская пара работала в разных странах, в том числе в составе нелегальных резидентур в США и Великобритании.

«Вклад супругов Коэн в достижение ядерного паритета между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки переоценить просто невозможно. За героизм, проявленный при выполнении этого и других сложных, опасных и ответственных заданий Моррис и Леонтина Коэны были удостоены посмертно высокого звания Героя России», - сказал Нарышкин.

Супруги Моррис и Леонтина Коэны - легендарные разведчики-нелегалы, внесшие неоценимый вклад в защиту национальных интересов Советского Союза. Будучи гражданами США, они собирали данные о разработке Штатами первой американской атомной бомбы.

В 1961 году они были арестованы, однако разведчики не выдали ценных секретов. Впоследствии Коэнов обменяли на агента британских спецслужб. До конца жизни они продолжали плодотворно трудиться по линии внешней разведки.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:25 В стране и мире
Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Зимина*
13:07 В стране и мире
Банк России возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке
13:00 Армия
Видео
МО РФ: в районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона украинских боевиков
12:18 В стране и мире
Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Михалковым
12:20 В стране и мире
В Кремле назвали уткой сообщения о якобы запрете выезда мужчин призывного возраста из России
Популярное
Видео
Шойгу: необходимо обновить систему организации гражданской и территориальной обороны
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.