В Москве открыли мемориальную доску разведчикам-нелегалам Моррису и Леонтине Коэнам

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В Москве открыли мемориальную доску выдающимся советским разведчикам Моррису и Леонтине Коэн. Она изготовлена по инициативе Службы внешней разведки и Российского исторического общества.

В торжественной церемонии принял участие директор СВР Сергей Нарышкин. Он напомнил, что супружеская пара работала в разных странах, в том числе в составе нелегальных резидентур в США и Великобритании.

«Вклад супругов Коэн в достижение ядерного паритета между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки переоценить просто невозможно. За героизм, проявленный при выполнении этого и других сложных, опасных и ответственных заданий Моррис и Леонтина Коэны были удостоены посмертно высокого звания Героя России», - сказал Нарышкин.

Супруги Моррис и Леонтина Коэны - легендарные разведчики-нелегалы, внесшие неоценимый вклад в защиту национальных интересов Советского Союза. Будучи гражданами США, они собирали данные о разработке Штатами первой американской атомной бомбы.

В 1961 году они были арестованы, однако разведчики не выдали ценных секретов. Впоследствии Коэнов обменяли на агента британских спецслужб. До конца жизни они продолжали плодотворно трудиться по линии внешней разведки.