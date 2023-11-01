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Украина сосредоточила против Белоруссии 120-тысячную группировку

Тимур Шерзад
14:18 01.11.2023
Украинская сторона проводит на границе разнообразные провокации. Это вывешивание националистических флагов, беспилотники, а также попытки порчи пограничных знаков, включая, почему-то, собственные.
Украина сосредоточила против Белоруссии 120-тысячную группировку
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press
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Киев сосредоточил против Белоруссии 120-тысячную группировку войск. Об этом в ходе выступления в парламенте РБ заявил председатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов.

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" с численностью до 120 тысяч военнослужащих», - сказал Молостов. 

Он добавил, что из этого числа 17 тысяч человек привлечены непосредственно на усиление границы. При этом для выполнения задач вблизи с Белоруссией привлекаются и добровольческие формирования. Украина использует приграничную с Белоруссией территорию, как зону для переформирования подразделений. 

Константин Молостов констатировал ряд мелких провокаций с украинской стороны. Это вывешивание националистических флагов, включение украинского гимна, а также попытки испортить пограничные знаки, включая почему-то и собственные. 

При этом председатель пограничного комитета заметил, что чаще всего для провокаций используются беспилотники.

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