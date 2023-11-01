Нарышкин провел консультации с руководителем спецслужбы Узбекистана

По итогам переговоров приняты решения по дальнейшему развитию и укреплению двустороннего взаимодействия.

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел консультации с руководителем Службы национальной безопасности Узбекистана Абдусаломом Азизовым. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР.

«В ходе прошедших в Ташкенте переговоров рассмотрены основные вопросы взаимодействия двух спецслужб, обсуждены перспективы и приоритеты совместной работы на предстоящий период», — сообщается в пресс-релизе.

В ходе переговоров стороны отметили совпадение оценок развития ситуации в Центральной Азии, а также затронули вопросы, влияющие на безопасность России и Узбекистана.

В пресс-релизе отметили, что особенное внимание во время консультаций уделили скоординированной деятельности в области борьбы с международным терроризмом, обмену разведывательной информацией по широкому кругу региональных и международных проблем и укреплению совместного потенциала для обеспечения двусторонней безопасности.

По итогам переговоров России и Узбекистана приняли решения по дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия между государствами.