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Российские «Грады» наносят удар по окрестностям села Работино на Запорожском направлении. Там разведка заметила скопление живой силы противника. Штурмовые отряды украинских боевиков попытались продвинуться в сторону позиций ВС РФ. Но планам помешали артиллеристы.

«Для противника это очень серьезное оружие. От него сложно скрыться. Большая площадь поражения», - отмечает командир артиллерийского подразделения с позывным «Сокол».

По кадрам с воздуха видно, как снаряды плотно ложатся и накрывают лесополосу, где укрепился противник. С соседних позиций националистов обязательно последует ответ российским артиллеристам. Именно в этот момент и начинается сложная контрбатарейная борьба.

Когда боевики пытаются ответить огнем самоходок, их тут же замечают с воздуха, и гаубицы ВС РФ бьют первыми. Результат совместной работы подразделений 58-й армии – безупречное попадание.

Большую часть целей удается заметить в темное время суток, когда враг выдает себя вспышками от выстрелов орудий. Но последние несколько недель боевики перестали проявлять былую активность.

«Для них взять 100 метров - это считается большим прорывом, чтобы показать своим западным спонсорам, что выполняют работу свою. Их артиллерия работает намного меньше. Не так часто, как раньше. Их пехота не так часто идет. Раньше могла идти каждые два часа, каждый час. А сейчас, если пойдут, то два-три раза в день», - рассказывает командир артиллерийского подразделения с позывным «Свердловск».

Эксперты склонны считать, что причины низкой активности противника кроется в дефиците боеприпасов. Поставки снарядов уменьшаются вместе с сокращением финансирования со стороны стран Запада. Российские войска регулярно наносят удары по тыловым районам, уничтожая остатки украинского вооружения. Без должной артподготовки эффективное наступление боевиков становится практически невозможным, а вместе с ним и реванш обещанный Киевом еще весной.