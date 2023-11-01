В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Плотный огонь и разведка с воздуха: как ВС РФ срывают атаки боевиков в Запорожье

Михаил Аброськин
02:01 01.11.2023
Украинские националисты уже перестали проявлять былую активность.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российские «Грады» наносят удар по окрестностям села Работино на Запорожском направлении. Там разведка заметила скопление живой силы противника. Штурмовые отряды украинских боевиков попытались продвинуться в сторону позиций ВС РФ. Но планам помешали артиллеристы.

«Для противника это очень серьезное оружие. От него сложно скрыться. Большая площадь поражения», - отмечает командир артиллерийского подразделения с позывным «Сокол».

По кадрам с воздуха видно, как снаряды плотно ложатся и накрывают лесополосу, где укрепился противник. С соседних позиций националистов обязательно последует ответ российским артиллеристам. Именно в этот момент и начинается сложная контрбатарейная борьба.

Когда боевики пытаются ответить огнем самоходок, их тут же замечают с воздуха, и гаубицы ВС РФ бьют первыми. Результат совместной работы подразделений 58-й армии – безупречное попадание.

Большую часть целей удается заметить в темное время суток, когда враг выдает себя вспышками от выстрелов орудий. Но последние несколько недель боевики перестали проявлять былую активность.

«Для них взять 100 метров - это считается большим прорывом, чтобы показать своим западным спонсорам, что выполняют работу свою. Их артиллерия работает намного меньше. Не так часто, как раньше. Их пехота не так часто идет. Раньше могла идти каждые два часа, каждый час. А сейчас, если пойдут, то два-три раза в день», - рассказывает командир артиллерийского подразделения с позывным «Свердловск».

Эксперты склонны считать, что причины низкой активности противника кроется в дефиците боеприпасов. Поставки снарядов уменьшаются вместе с сокращением финансирования со стороны стран Запада. Российские войска регулярно наносят удары по тыловым районам, уничтожая остатки украинского вооружения. Без должной артподготовки эффективное наступление боевиков становится практически невозможным, а вместе с ним и реванш обещанный Киевом еще весной.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:40 В стране и мире
Видео
Три человека погибли при обстреле Донецка, пострадал оператор «Звезды»
23:19 В стране и мире
Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем
22:52 В стране и мире
ЦАХАЛ подтвердил удар по лагерю в Газе с 400 ранеными и погибшими
21:42 В стране и мире
Пентагон перебросит еще 300 военнослужащих в зону ответственности СЕNТСОМ
21:22 В стране и мире
Путин принял отставку главы Вологодской области
Популярное
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.