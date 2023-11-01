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Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному вооружению

13:15 01.11.2023
За год подготовлено более 93 тысяч таких специалистов, отметил глава ведомства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за год было подготовлено более 93 тысяч специалистов для применения высокотехнологичного вооружения.

В ходе селекторного совещания глава ведомства отметил, что в зоне военной операции по защите Донбасса российские военные используют высокотехнологичное оружие. В связи с применением такого вооружения возникла необходимость в подготовке новых кадров.

«В текущем году подготовлено более 93-х тысяч специалистов. Свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей», - сказал министр.

По результатам экзаменов стало ясно, что обучаемые усвоили знания и получили все необходимые навыки. Для выполнения служебных обязанностей специалистам даже не требуется дополнительная подготовка в войсках, подчеркнул Шойгу.

Также министр рассказал об успехах российских сил ПВО. Как утверждает Шойгу, только за один месяц наши военные сбили 37 украинских самолетов. Также глава ведомства заявил об уничтожении более 1 400 средств воздушного нападения неприятеля. В их числе - шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, которые Киеву поставляют Соединенные Штаты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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