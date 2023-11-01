Широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-400М совершил первый полет

Самолет оборудован новым современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием на российских компонентах. Это повышает безопасность и надежность полетов.

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Российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил свой первый полет. Об этом сообщает Ростех.

Новый самолет - модернизированная версия Ил-96-300. Его фюзеляж длиннее на 9,35 метра, также он оборудован более мощными двигателями ПС-90А1 и способен нести до 370 пассажиров.

«В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов», - заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В первом полете экипаж проверил устойчивость и управляемость, работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Утверждается, что программа испытаний прошла штатно. Стабильность работы систем и оборудования подтвердилась. Сам полет продолжался 26 минут, самолет поднимался на высоты до 2 000 метров и не превышал скорость в 390 километров в час.

Ил-96-400М может эксплуатироваться в грузовой, а также в одно-, двух- и трехклассной компоновке. Его современная информационно-развлекательная система обеспечивает доступ к Интернету, телевидению, а также спутниковой связи.