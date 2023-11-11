Волонтерский центр «Тыл» провел патриотический концерт в честь героев СВО
Волонтерский центр «Тыл» организовал патриотический концерт в честь героев спецоперации и помогающих им волонтеров. Мероприятие состоялось 5 ноября в КСДЦ «Ершовское» в Московской области.
На концерте выступили известные российские артисты, в их числе певица Елена Ветер, финалист проекта «Голос дети» Кирилл Томилин, Заслуженный артист ЛНР и участник СВО Сергей Чуйков, актер Владимир Торсуев, автор-исполнитель Владимир Юрков. Также прозвучала на мероприятии скрипка музыканта Ольги Спасеновой. Помимо этого, на сцене прозвучали песни оркестра ностальгического рока «Роктябрята».
В ходе концерта получили почетные медали волонтеры, которые помогали российским бойцам в зоне СВО. Награды вручило руководство Центра.
Ранее в городе Ош выступил всемирно известный Хор Сретенского монастыря. Кульминацией концерта стало исполнение хором кыргызской песни «Оп майда».