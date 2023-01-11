Захарова: слова главы МИД Латвии о «разгроме России» являются «болезненной глупостью»

По ее словам, заявления из Риги не стоит сравнивать с лаяньем Моськи.

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Болезненной глупостью является недавний доклад главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, в котором говорится, что «разгром России» на Украине отвечает интересам страны. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Я бы даже не стала сравнивать заявления МИД Латвии в отношении России с лаяньем Моськи. По масштабу это совершенно другая история. Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости. Неумение просчитать два хода вперед», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России выступила с критикой депутата Сейма Латвии Александра Кирштейнса. Мария Захарова назвала его «нацистским уродцем».

Таким образом дипломат осудила слова политика о том, что русской нации нет и русский язык возник как диалект, «когда монголо-татары пытались говорить по-украински».