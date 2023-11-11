Министра обороны Хорватии Баножича отправили в отставку после ДТП с летальным исходом

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После аварии, в результате которой погиб мужчина в возрасте 40 лет, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку главу Минобороны Марио Баножича. Об этом сообщает ТАСС.

«В этих обстоятельствах, которые являются чрезвычайными в связи с серьезным дорожно-транспортным происшествием, сегодня днем я снял с должности министра обороны Марио Баножича», - цитирует издание слова главы правительства.

Ранее прокуратора Хорватии объявила Баножича виновным в аварии с летальным исходом. Его личный автомобиль, за рулем которого он находился, выехал на встречную полосу для обгона автомобиля. Не успев завершить маневр, он столкнулся с микроавтобусом. Сам экс-министр получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Отмечается, что в тот день была плохая видимость из-за тумана.