СК возбудил уголовное дело после схода 19 грузовых вагонов в Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение <...> взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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В Рязанской области возбудили уголовное после схода грузовых вагонов с рельсов. Следствие Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Следователи сообщили, что на путях произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Из-за этого с рельсов сошли 19 вагонов.

«По данным следствия, в 07 часов 12 минут 11 ноября 2023 года произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190 километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное - Блок Пост 204 километр» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. В результате этого с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, <...>», - указали в Telegram-канале СК.