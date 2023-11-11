В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК возбудил уголовное дело после схода 19 грузовых вагонов в Рязанской области

Дарина Криц
19:37 11.11.2023
Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение <...> взрывчатых веществ или взрывных устройств).
СК возбудил уголовное дело после схода 19 грузовых вагонов в Рязанской области
© Фото: sledcom_press Telegram
Читайте нас на:

В Рязанской области возбудили уголовное после схода грузовых вагонов с рельсов. Следствие Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Следователи сообщили, что на путях произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Из-за этого с рельсов сошли 19 вагонов.

«По данным следствия, в 07 часов 12 минут 11 ноября 2023 года произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190 километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное - Блок Пост 204 километр» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. В результате этого с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, <...>», - указали в Telegram-канале СК.

© sledcom_press Telegram

Утром 11 ноября на перегоне станций «Рыбное - 179 километр» Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов. Машинист и его помощник получили повреждения. Им оказали медицинскую помощь.

Следователи начали выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента. Сообщается, что повреждены 15 вагонов. Устанавливается размер причиненного ущерба. Сотрудники СК продолжают осматривать место происшествия, устанавливают личности, которые причастны к этому преступлению.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:55 Армия
Видео
Первый замглавы МО РФ Цаликов поздравил военнослужащих и ветеранов в канун Дня РХБЗ
18:49 В стране и мире
Bild: ФРГ увеличит военную помощь Киеву с 4 до 8 млрд евро
17:28 В стране и мире
Захарова поинтересовалась, означают ли слова Борреля признание победы России
16:29 В стране и мире
Эрдоган призвал ООН и МУС начать расследовать военные преступления Израиля в Газе
16:16 В стране и мире
Видео
«Помашите рукой, если все хорошо»: появилось видео транспортировки санавиацией экипажа упавшего Ан-2
Популярное
Видео
«В последний раз!»: ожидающий билетов на «Щелкунчик» в золотом плаще отказался повторять этот опыт
Видео
Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления
Видео
«Командир - мужик»: сослуживец о представленном Шойгу к госнаграде Арсаланове
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.