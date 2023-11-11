Богомаз сообщил о пострадавшей женщине при ударе ВСУ по поселку Запесочье

Губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшей в результате удара ВСУ 60-летней женщине.

© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В результате обстрела ВСУ по поселку Запесочье в Брянской области пострадала женщина. Об этом сообщает «360» со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Александра Богомаза.

«В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу», - написал он.

Богомаз добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

Утром Богомаз сообщал об отражении еще одной атаки киевского режима. Четыре украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены, благодаря нашим средствам ПВО. Разрушения не зафиксированы. Губернатор региона Богомаз выразил благодарность нашим подразделениям.