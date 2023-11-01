В Москве повторился температурный рекорд 1934 года

По мнению синоптиков, причиной необычного тепла в начале ноября стали потоки воздуха с севера Африки.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru. Global Look Press

Сегодня утром в Москве зафиксировано повторение температурного рекорда 1934 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда.

«В 9 часов температура на станции ВДНХ составила 12,6 градуса, то есть температура сравнялась с тем рекордным значением, которое было 89 лет назад в 1934 году», - сообщил руководитель Гидрометцентра России.

Вильфанд добавил, что рекорд будет превзойден, ведь в 9 утра температура не самая высокая. В полдень или после полудня температура поднимется.

По словам синоптика, причиной необычного температурного режима в Москве стали потоки воздуха с севера Африки.