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ВС РФ поразили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в Киевской области

14:07 11.11.2023
В районе города Запорожье также уничтожен украинский самолет МиГ-29.
ВС РФ поразили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в Киевской области
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ поражен в районе населенного пункта Девички Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации МО РФ, подразделения ВС РФ успешно атаковали позиции неприятеля более чем в 100 районах.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114-ти районах», - добавили в оборонном ведомстве.

Среди успешных атак российских военнослужащих - уничтожение украинского самолета МиГ-29.

«Средствами ПВО в районе города Запорожье ВС РФ уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - сообщили в МО РФ.

Ранее сообщалось, как  расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» разгромили опорный пункт украинских националистов в районе населенного пункта Работино.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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