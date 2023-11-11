В стране и мире спецоперация ВСУ МО РФ МиГ-29 Склад боеприпасов ВС РФ поразили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в Киевской области В районе города Запорожье также уничтожен украинский самолет МиГ-29. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ поражен в районе населенного пункта Девички Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации МО РФ, подразделения ВС РФ успешно атаковали позиции неприятеля более чем в 100 районах. «Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114-ти районах», - добавили в оборонном ведомстве. Среди успешных атак российских военнослужащих - уничтожение украинского самолета МиГ-29. «Средствами ПВО в районе города Запорожье ВС РФ уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - сообщили в МО РФ. Ранее сообщалось, как расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» разгромили опорный пункт украинских националистов в районе населенного пункта Работино. Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика