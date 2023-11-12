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Замминистра обороны Фомин заявил о 2,5 тысячах африканских студентах в военных ВУЗах РФ

14:48 12.11.2023
На данный момент в ВУЗах Минобороны обучается более 2,5 тысяч африканских военнослужащих.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министерство обороны России ведет активную работу по обучению военнослужащих страны Африки по различным специальностям. Сейчас в военных ВУЗах учится более 2,5 тысяч африканцев, а при их обучении учитывается опыт, приобретенный во времена СССР. Об этом в интервью программе «Военная приемка» заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Именно Советский союз практически деколонизировал Африканский континент, за что все африканские государства искренне благодарны. Весь опыт советского времени мы, конечно же, используем и реализуем. Мы обучаем большое количество военнослужащих Африканского континента - на сегодняшний день свыше двух с половиной тысяч обучается в высших учебных заведениях Министерства обороны по всем возможным специальностям», - заявил Фомин.

Замминистра обороны добавил, что африканские военнослужащие благодарны России за предоставленную возможность учиться. Она дает им не только знания, но и возможность познать русскую культуру.

«Ребята с Африканского континента, конечно, остаются благодарны за тот период обучения. И это не только потому, что они изучили русский язык - они получили образование, узнали, что такое Россия, узнали наши обычаи, традиции, искренность нашу природную. Это никогда не забывается», - рассказал Фомин.

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Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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