Фомин заявил о планах МО заключить соглашения еще с шестью странами Африки

Всего российское оборонное ведомство будет иметь соглашения с более чем половиной стран Африканского континента.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Министерство обороны России ведет активную работу по налаживанию сотрудничества стран Африки. Многие государства подписывают с Россией соглашения о различных форматах взаимодействия. Об этом в интервью программе «Военная приемка» рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«С государствами Африканского континента мы работаем очень активно. Как правило, заключаются соглашения в области военного сотрудничества и это соглашение живет не одно. Оно имеет параллельно еще ряд других соглашений на государственном или межведомственном уровнях, с помощью которых детализируется формат взаимодействия по тому или иному направлению, сроки, обстоятельства и так далее», - заявил Фомин.

В ближайшее время Минобороны РФ подпишет соглашения еще с шестью странами Африки. Таким образом, более чем половина стран континента будет сотрудничать с РФ.

«В Африке 54 государства. На сегодняшний день мы имеем соглашения с 30 государствами и на очереди еще шесть... Итого будет 36. Это практически охватывает большую часть Африканского континента», - отметил Фомин.

Смотрите программу «Военная приемка. ВТС. Сила сотрудничества» на сайте телеканала «Звезда» и в нашем приложении SMART.TV. Выпуск, посвященный 70-летнему юбилею отечественной системы ВТС, расскажет о закулисье оружейного рынка и рецептах современной военно-дипломатической кухни.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов