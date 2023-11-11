Гвардии майор Ершов рассказал, как установил Знамя Победы над Мариуполем

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Во время боев за Мариуполь, 9 мая 2022 года, гвардии майор Виктор Ершов вместе со своим подразделением прямо на глазах националистов установил Знамя Победы и российский триколор на крыше одного из зданий города. Флаги всегда находились у военнослужащего с собой, все время боев в городе - флаг России у сердца, а знамя в кармане. О том, как гвардии майору удалось установить флаги, Виктор Ершов рассказал в программе «Время героев» на телеканале «Звезда».

«Это было очень опасно, потому что пришлось раскрыть свое местоположение. Но мы совершили обманный маневр - выполнили это не там, где мы находимся, а в сотнях метров... Повторили подвиг наших предков - водрузили флаги на недострое, который находится непосредственно перед "Азовсталью". Сутки флаг и знамя находились сутки на всей видимости - и противника, и нашей. Там самым мы показали противнику, что мы над ними превосходим, а своим - что победа будет за нами», - рассказал гвардии майор.

Идею водрузить флаги поддержали все сослуживцы Ершова. Они хотели показать свое превосходство и призвать националистов сдаться. Так и случилось - спустя сутки боевики подняли белый флаг.

«С чувством уверенности и гордости мы записали в историю, что Мариуполь быль отбит у националистических подразделений. И мы были готовы совершить передислокацию и приступить к выполнению другой задачи», - заключил Ершов.

Полное интервью с гвардии майором Виктором Ершовым смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.