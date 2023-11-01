В результате обстрела Свердликово в Курской области повреждено пять домовладений
Губернатор пообещал, что владельцам домов помогут с ремонтом.
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Украинские военные обстреляли населенный пункт Свердликово в Курской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт, передает «360».
Это произошло сегодня утром в Суджанском районе области. В результате повреждения получили пять домовладений.
«Насчитали 5 прилетов... выбиты окна, осколками посечены заборы, один сарай, кровля одного из домов», - написал он.
Старовойт пообещал, что собственникам домов, которые пострадали при обстреле ВСУ, будет оказана помощь в ремонте.