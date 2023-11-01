В стране и мире В результате обстрела Свердликово в Курской области повреждено пять домовладений Анна Назайкина Губернатор пообещал, что владельцам домов помогут с ремонтом. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Украинские военные обстреляли населенный пункт Свердликово в Курской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт, передает «360». Это произошло сегодня утром в Суджанском районе области. В результате повреждения получили пять домовладений. «Насчитали 5 прилетов... выбиты окна, осколками посечены заборы, один сарай, кровля одного из домов», - написал он. Старовойт пообещал, что собственникам домов, которые пострадали при обстреле ВСУ, будет оказана помощь в ремонте. Экспертное мнение и аналитика