В стране и мире Штаб ДНР: в пригороде Артемовска освободили поселок Подгородное Сергей Лебедев Российские военные продолжают наступление по всем направлениям. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: В Донецкой Народной Республике российские военные освободили поселок Подгородное. Об этом в среду сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. Освобожденный поселок находится в пригороде Артемовска. Отмечается, что российские военные продолжают наступление по всем направлениям. «По состоянию на 11 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», - сообщили в ТерО ДНР. Напомним, на днях стало известно об освобождении населенного пункта Бахмутское. Он расположен к северо-востоку от Артемовска. Экспертное мнение и аналитика