Штаб ДНР: в пригороде Артемовска освободили поселок Подгородное
Российские военные продолжают наступление по всем направлениям.
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В Донецкой Народной Республике российские военные освободили поселок Подгородное. Об этом в среду сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
Освобожденный поселок находится в пригороде Артемовска. Отмечается, что российские военные продолжают наступление по всем направлениям.
«По состоянию на 11 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», - сообщили в ТерО ДНР.
Напомним, на днях стало известно об освобождении населенного пункта Бахмутское. Он расположен к северо-востоку от Артемовска.