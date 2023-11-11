В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В центральных областях Украины объявлена воздушная тревога

Никита Черненко
00:53 11.11.2023
Сигнал тревоги звучит в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.
В центральных областях Украины объявлена воздушная тревога
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информацию онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно карте, тревога зазвучала в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины. В Кировоградской области сирены зазвучали в 22:01 по московскому времени, спустя полчаса тревога была объявлена в Черкасской области, а в 23:07 - в Киевской области.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Херсонской областях. По сообщению РИА Новости, в отдельных областях тревога звучит до сих пор.

Удары по военным объектам ВСУ начали наносить после теракта на Крымском мосту 10 октября. Правительство РФ подчеркнуло, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальным объектам Украины. Так Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении склада авиационных средств поражения украинских боевиков на аэродроме Днепр.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:52 В стране и мире
Видео
«Не открыли ма'абар»: россиянка сообщила, почему никого не пропустили из Газы в Египет
22:43 В стране и мире
Видео
В ЦДРА наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2023»
16:34 В стране и мире
Видео
Al Hadath: заключенных в Израиле палестинок и подростков обменяют на 100 заложников ХАМАС
17:27 В стране и мире
Россияне в секторе Газа без еды на 30-градусной жаре ожидают пропуска в Египет
17:03 В стране и мире
На предприятии в Курской области начался пожар после обстрела ВСУ
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.