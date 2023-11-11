В центральных областях Украины объявлена воздушная тревога

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В центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информацию онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно карте, тревога зазвучала в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины. В Кировоградской области сирены зазвучали в 22:01 по московскому времени, спустя полчаса тревога была объявлена в Черкасской области, а в 23:07 - в Киевской области.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Херсонской областях. По сообщению РИА Новости, в отдельных областях тревога звучит до сих пор.

Удары по военным объектам ВСУ начали наносить после теракта на Крымском мосту 10 октября. Правительство РФ подчеркнуло, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальным объектам Украины. Так Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении склада авиационных средств поражения украинских боевиков на аэродроме Днепр.