В стране и мире МО РФ: над Курской областью перехватили два украинских БПЛА Боевики попытались совершить террористическую атаку по объектам на территории России. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В минувший вторник около половины двенадцатого ночи военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Украинские националисты атаковали двумя беспилотными летательными аппаратами. Их перехватили дежурные средства противовоздушной обороны над Курской областью. В военном ведомстве отметили, что боевики использовали БПЛА самолетного типа. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика