МО РФ: над Курской областью перехватили два украинских БПЛА
Боевики попытались совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
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В минувший вторник около половины двенадцатого ночи военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Украинские националисты атаковали двумя беспилотными летательными аппаратами. Их перехватили дежурные средства противовоздушной обороны над Курской областью.
В военном ведомстве отметили, что боевики использовали БПЛА самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.