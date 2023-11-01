В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи

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Спустя шесть недель скончался второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи. Об этом сообщил медицинский центр Мэрилендского университета в США.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», - говорится в сообщении организации.

Лоренс Фосетт страдал конечной стадией сердечной недостаточности. По этой причине пациента признали непригодным для традиционной трансплантации сердца.

За шесть последних недель жизни Фосетт добился значительного прогресса после операции. Он занимался физиотерапией и проводил время со своей семьей. Несмотря на это, в последние несколько дней у него в сердце начали проявляться первые признаки отторжения, что является самой серьезной проблемой после пересадки органа.